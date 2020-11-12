Владимир Зеленский госпитализирован из-за коронавируса

Ситуация с коронавирусом на Украине продолжает оставаться нестабильной: СМИ стало известно о госпитализации президента страны Владимира Зеленского. По данным "Интерфакса", президент планирует продолжать работу.

По данным, которые привёл "Интерфакс", госпитализирован также руководитель офиса президента Андрей Ермак. Заболевшие находятся в больнице "Феофания".

"Всё достаточно строго, регламентировано протоколом. Они находятся в "Феофании". Там оборудован специальный кабинет, в котором президент может проводить совещания. Вот сегодня проводил", — рассказал о ситуации советник Ермака Михаил Подоляк.

Уточняется, что Зеленский и Ермак общаются по телефону, и в целом чувствуют себя хорошо. Ранее стало известно, что успешно вылечилась от коронавируса жена Зеленского Елена.

Вопрос с вакцинами на территории страны, напомним, всё ещё не решён: ранее Зеленский просил помочь Ангелу Меркель.

По материалам сайта lenta. ru.