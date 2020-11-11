Протесты в Армении: люди требуют отставки Пашиняна

В Армении продолжаются протесты недовольных решением о мирном соглашении. По данным СМИ, в течение дня стихийно возникали митинги, некоторые заканчивались стычками с полицией. Наибольшая концентрация митингующих — у здания правительства и на площади Свободы.

Протестующие требуют вывести Армению из мирного договора, поскольку иначе как "продажей земель Азербайджану", шаг властей Армении объяснить нельзя. Уже готов "программный документ", который предусматривает отставку президента страны и "спасение проданных земель".

"Пашинян два с половиной года искал виновных, чтобы не стало ясно, что единственный виновный — он сам и его команда", — высказался член партии "Дашнакцютун" Гегам Манукян.

По уточнённым данным, в организации митинга виновны сразу 17 различных партий страны, задержаны уже более 130 человек, в том числе — руководитель партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян.

По материалам сайта kommersant. ru.