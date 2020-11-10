Яростный протест против мира: армяне ночью крушили парламент страны

Сегодня ночью в Ереване вспыхнули массовые беспорядки: народ, недовольный подписанием мирного соглашения по Нагорному Карабаху стекался к зданиям правительства и парламента страны.

У парламента произошла стычка с охраной спикера парламента Арарата Мирзояна. Сам он в этот момент находился в машине. Разъярённые митингующие буквально вытаскивали находящихся в автомобиле.

Позже в Сети появились фотографии избитого до бессознательного состояния Мирзояна, которые мы не можем опубликовать по этическим соображениям.

На момент публикации известно, что охране с большим трудом удалось убедить толпу выпустить машину, чтобы доставить политика в больницу. Его состояние оценивается как критическое.

Протестующим удалось прорваться в здание парламента и занять трибуну

Чего хотят протестующие

Недовольные решением о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе призвали к отставке премьер-министра Армении Никола Пашиняна и передаче власти Генштабу страны.

"Требуем, чтобы начальник Генштаба Оник Гаспарян вышел к нам и принял власть", — заявили протестующие.

Напомним, трёхстороннее соглашение лидеров России, Армении и Азербайджана было подписано ночью 10 ноября:

О чём договорились Путин, Пашинян и Алиев по Нагорному Карабаху