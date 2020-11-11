Мужчина через Интернет продал своего новорожденного сына за $24 тысячи

Китаец продал своего новорожденного сына после того, как потерял работу во время пандемии.

По данным местных СМИ, семья получила за ребёнка 163 тысячи юаней (более $24 тысяч).

Согласно материалам китайских изданий, отец ребенка "находился в центре огромного финансового давления из-за безработицы" и убедил свою жену продать малыша, которому было всего 40 дней от роду, чтобы продолжать платить ипотеку за дом и автомобильные сборы.

Сделка вскрылась благодаря тому, что женщина по фамилии Сюй, которая купила ребенка, привлекла внимание властей, когда она ехала в поезде вместе с ребенком из провинции Сычуань -где проживают биологические родители ребенка, в свой дом в провинции Аньхой.

В настоящее время родители, продавшие младенца, и женщина, купившая его, арестованы по подозрению в торговле людьми.

Среди прочих подробностей стало известно, что покупательница передала помимо денег золотое ожерелье и браслет в рамках "хозяйственного соглашения" с семьей.

По китайскому закону любой, кто признан виновным в торговле и продаже детей, может быть заключен в тюрьму на срок от пяти до десяти лет. Однако наказание может также предусматривать пожизненное заключение и даже смертную казнь.