У Навального есть план по свержению Лукашенко

Российский блогер Алексей Навальный дал интервью белорусскому Telegram-каналу NEXTA, в котором оценил протесты, проходящие в республике.

По мнению Навального, протестное движение в Белоруссии не "сдулось", а продолжается.

"Просто это тяжёлая работа, которая даст серьёзный выигрыш — новую счастливую жизнь", — отметил блогер.

Также Навальный прокомментировал действия оппозиционного лидера Белоруссии Светланы Тихановской. По его словам, она не совершала серьёзных ошибок в своей деятельности. Блогер признал, что сейчас белорусская оппозиция находится в тяжёлом состоянии.