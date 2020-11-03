Российский блогер Алексей Навальный дал интервью белорусскому Telegram-каналу NEXTA, в котором оценил протесты, проходящие в республике.
По мнению Навального, протестное движение в Белоруссии не "сдулось", а продолжается.
"Просто это тяжёлая работа, которая даст серьёзный выигрыш — новую счастливую жизнь", — отметил блогер.
Также Навальный прокомментировал действия оппозиционного лидера Белоруссии Светланы Тихановской. По его словам, она не совершала серьёзных ошибок в своей деятельности. Блогер признал, что сейчас белорусская оппозиция находится в тяжёлом состоянии.
"Тихановская делает всё, что можно", — добавил Навальный.
Более восьми десятков ученых из западных стран призвали к срочным мерам по спасению демократии. По их мнению, если этого не сделать, то впереди тяжелые дни.