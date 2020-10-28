Режим ЧС на Украине продлён до конца года

Вслед за многими странами ЕС продлила режим ЧС и Украина. Власти страны подтвердили: теперь он закончится 31 декабря 2020 года. Данные привёл украинский портал "112.ua".

"В связи с продлением срока действия карантина возникла потребность в продлении для единой государственной системы гражданской защиты на всей территории Украины режима чрезвычайной ситуации до 31 декабря 2020 года", — уточняется в документах, представленных СМИ.

Решение вызвано несколькими факторами, ключевой из которых — существенное увеличение количества заболевших. В режиме ЧС страна живёт с марта.

Ранее украинские власти отказались от покупки российской вакцины от коронавируса и запретили её ввоз на территорию страны. По официальной версии, препарат не отвечает критериям, которые выдвинули украинские специалисты. Такое решение вызвало негодование депутатов Рады.