Депутат Рады: нефть у России покупаем, вакцину - нет. Где логика?

Несмотря на решение "запретить" на территории Украины российскую вакцину от коронавируса, все остальные поставки из РФ идут по плану. Этот факт удивляет депутатов Рады: по ситуации высказался представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Ренат Кузьмин.

По мнению Кузьмина, ситуация очень странная: мало того, что страна закупает топливо в России, так ещё и отпускает своих жителей на заработки в РФ без каких-либо проблем. В чём же тогда логика запрета вакцины?

"Мы же в России покупаем газ, нефть, уголь, топливо для атомных станций? Наши украинцы ездят в Россию на заработки. Это же можно? А вакцину нельзя? А почему?", — задаёт логичный вопрос Кузьмин.

По мнению политика, это решение было принято с целью очернить репутацию лидера партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука. Ранее он успешно договорился с российскими властями о закупках и поставках вакцины.