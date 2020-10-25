Глава ДНР рассказал, кто будет решать судьбу Донбасса

На Украине проходят местные выборы, однако в непризнанной Донецкой народной республике никаких выборов нет, несмотря на то, что украинские политики продолжают заявлять: "Донбасс — это Украина".

В ДНР 25 октября отмечается День государственного флага. По случаю праздника глава республики Денис Пушилин обратился к жителям и рассказал, что именно они будут определять будущее Донбасса.