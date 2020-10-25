На Украине проходят местные выборы, однако в непризнанной Донецкой народной республике никаких выборов нет, несмотря на то, что украинские политики продолжают заявлять: "Донбасс — это Украина".
В ДНР 25 октября отмечается День государственного флага. По случаю праздника глава республики Денис Пушилин обратился к жителям и рассказал, что именно они будут определять будущее Донбасса.
"Это право только тех, кто здесь живет и трудится", — отметил глава ДНР.
Анастасия Приходько утверждает, что так и не смогла заработать денег во время сотрудничества с Константином Меладзе, поскольку половина её выступлений была бесплатной.