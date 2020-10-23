Из казны Косово украли 2 млн евро

Масштабные хищения из казны непризнанного (самопровозглашённого) Косово вскрыли чиновники министерства инфраструктуры. По предварительным данным, общий объём похищенных средств составил 2 млн евро, и уже известно, через какую страну "отмывали" деньги.

Известно о хищениях стало 21 октября, но на уточнение данных ушло дополнительное время. Ситуацию прокомментировал министр инфраструктуры Косово Арбан Абраши, который выступил в эфире шоу Debat Plus.

По словам чиновника, его подчинённые нашли несоответствия в финансовой отчётности, а также удивились нехватке денег на ряд согласованных проектов. После проверки были найдены странные транзакции.

Абраши сообщил, что деньги "ушли" в Турцию, откуда затем были перераспределены. За такой "компромат" местная оппозиция уже выступила с требованием отставки правительства.

Интересно, что после опроса граждан специалистами агентства Pyper примерно 77% рассказали: в краже наверняка замешаны политики.