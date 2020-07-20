Какая борьба с коррупцией нам нужна

Чуть ли не каждый день информационное пространство взрывают коррупционные скандалы. Возбуждаются уголовные дела. Казалось бы, в России идёт бескомпромиссная война с коррупцией, однако внимательный взгляд обнаруживает под верхушкой айсберга целую гору нерешенных проблем.

В представлении многих обывателей коррупция — это безобидное взяточничество, без которого трудно себе представить нашу жизнь. Дашь "магарыч" или "бакшиш" чиновнику — и дело в шляпе. Но когда всё общество снизу доверху (или наоборот) пронизано такой психологией и коррупция в крупных масштабах проникает в высшие эшелоны власти, тогда экономический и социальный ущерб для страны достигает катастрофических масштабов.

Больше половины россиян, опрошенных фондом "Общественное мнение", убеждены в том, что коррупцию в России невозможно искоренить в принципе. Согласно социологам Левада-центра, каждый третий опрошенный думает, что этим социальным недугом полностью охвачены российские органы власти. Оценить точный размер ущерба в монетарном выражении довольно затруднительно, так как все эти незаконные схемы со взятками, откатами, хищением и отмыванием денег проворачиваются максимально скрытно. И тем не менее официальные лица и эксперты приводят какие-то цифры и дают примерные оценки.

Например, Генпрокуратура сообщала, что ущерб от коррупционных преступлений в прошлом году составил около 55,1 млрд рублей, тогда как представитель МВД, выступая в ноябре 2019 года, называл цифру 102 млрд рублей только за 8 месяцев того года. Глава Счётной палаты Алексей Кудрин измеряет масштаб коррупции в России триллионами рублей, а председатель Национального антикоррупционного комитета (НАК) Кирилл Кабанов полагает, что "около 30 % бюджета в той или иной степени вовлечены в коррупционный оборот", а его эпицентром выступает сфера государственных заказов и закупок. Последние оценки, по-видимому, ближе к истине. Такие международные организации, как МВФ и ООН, говорят о потерях в размере 2-5 процентов мирового ВВП. Если примерить их к ВВП России, то получится от 2 до 5,5 трлн рублей.

"Джентльменский набор" коррупционера

В громких коррупционных делах в последние годы не было недостатка. Можно вспомнить чемоданы с деньгами "оборотня в погонах" из МВД Дмитрия Захарченко, посадки губернаторов Александра Хорошавина, Никиты Белых, Вячеслава Гайзера, экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, бывшего руководителя ФСИН Александра Реймера, арест "финансового комбинатора" Алексея Кузнецова и экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова.

Большой шум произвели дело "Оборонсервиса", хищения при строительстве Центра контроля системы ГЛОНАСС и стадионов в Калининграде и Ростове-на-Дону перед чемпионатом мира по футболу 2018 года. В прошлом году лишилась своего поста первый заместитель председателя правительства Республики Коми Лариса Максимова, которая нарушила положения Федерального закона "О противодействии коррупции" по недопущению конфликта интересов на государственной службе.

Однако "хрестоматией коррупционера" можно считать миллиардные хищения при строительстве космодрома Восточный, где под самым носом у "Роскосмоса" применили весь "джентльменский набор" распила государственных денег. При проверке Счетная палата выявила незаконное завышение стоимости работ почти на 13,2 млрд рублей за счёт применения индивидуальных индексов пересчёта сметной стоимости строительства. Следствие обвинило бывшего руководителя ФГУП "Дальспецстрой" Юрия Хризмана, участвовавшего в строительстве космодрома, в закупке некондиционных товаров, да к тому же по существенно завышенным расценкам.

Всё тот же "Дальспецстрой" был обвинен в нецелевом расходовании средств, поскольку из перечисленных ему авансом 39,5 млрд рублей по назначению он использовал лишь 6,1 млрд рублей, а остальные разместил на банковском депозите. Кроме того, правоохранительные органы установили, что средства по госконтрактам на строительство Восточного в размере около 400 млн рублей были выведены через фирмы-однодневки.

Не так давно пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о сотнях уголовных дел и осуждении 18 человек в рамках криминального расследования вокруг строительства космодрома Восточный. По его словам, было похищено 11 миллиардов рублей и возвращено 3,5 миллиарда. В ноябре прошлого года президент Владимир Путин на совещании с правительством был вынужден констатировать бессилие власти перед напором ворюг и казнокрадов всех мастей. Несмотря на многократные внушения, чтобы работали прозрачно с учётом "общенационального характера" проекта, на который выделяются огромные суммы денег, "воруют сотнями миллионов" и надлежащего порядка навести не удалось, отмечал глава государства.

Избирательность правоприменения и "капитализм для своих"

Есть у коррупции губительные последствия, не поддающиеся арифметическим раскладам. Взятки, откаты и расхищение бюджетных средств выступают как своеобразный коррупционный налог на всех членов общества. Порочная система, действующая в интересах узкого круга бюрократов и нуворишей, ложится тяжёлым бременем на бизнес, подавляет стимулы для предпринимательства, подстёгивает инфляцию, препятствуя экономическому росту. Экономика, где процветают фаворитизм, непотизм и пренебрежение к закону, не может создать благоприятную атмосферу для инновационного развития и модернизации, так как она искажает рыночные механизмы и отпугивает инвесторов.

Как свидетельствуют результаты традиционного исследования Международной неправительственной организации Transparency International, в "Индексе восприятия коррупции" Россия откатилась на 137 место из 180-ти. Набрав 28 баллов из 100 (меньше чем Грузия, Армения и Молдавия), наша страна оказалась на одном уровне с такими странами, как:

Кения;

Либерия;

Парагвай.

Не вполне довольны такой ситуацией и контролёры группы государств Совета Европы по борьбе с коррупцией (ГРЕКО). Речь идёт о выполнении рекомендаций, полученных Россией ещё в 2012 году согласно требованиям Европейской конвенции об уголовной ответственности за коррупцию.

Контролёры ГРЕКО настаивают на решении вопросов криминализации подкупа третейских судей, введения уголовной ответственности за предоставление преимуществ нематериального характера и злоупотребление влиянием, а также увеличения срока давности за взяточничество и подкуп. Соответствующие законопроекты были внесены в Госдуму ещё в 2017 году, но так и остались на стадии обсуждения.

По мнению экспертов "Трансперенси Интернешнл — Россия" (ТИР), у нас системное противодействие коррупции подчас подменяется отдельными уголовными делами. Власти вводят институциональные меры по противодействию коррупции, но их легко обойти. Хотя есть обязанность декларирования доходов и расходов, нечистому на руки чиновнику достаточно оформить собственность на определенных родственников, и он чист перед законом. Основатель Центра антикоррупционных исследований инициатив ТИР Елена Панфилова считает, что в этой сфере вместо систематической работы у нас происходит "выборочное выдёргивание морковок из грядки". Когда правоприменение выборочно, в обществе не возникает осознания, что преследование за коррупцию неотвратимо для любого человека, независимо от чинов, принадлежности к той или иной партии и социальной группе.

Если человек оказался невыгоден по каким-то политическим мотивам, сразу появляются и уголовные дела, и преступная группировка, считает руководитель ТИР Антон Поминов. Во всяком случае так воспринимается борьба с коррупцией в стране в общественном мнении. В условиях "кланового" капитализма, который пышным цветом расцвёл в России, можно непостижимым образом сделать головокружительную карьеру, сказочно разбогатеть и вмиг всё потерять, впав в немилость у влиятельных особ. Таким образом, успех борьбы с коррупцией в России напрямую будет зависеть от того, будет ли у нас происходить демонтаж российской разновидности "капитализма для своих".