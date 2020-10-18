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Корнилов: США "унизили" Украину запретом на покупку российской вакцины

Ранее посольство США в Украине заявило, что власти страны не будут закупать российскую вакцину от коронавируса.

Корнилов: США "унизили" Украину запретом на покупку российской вакцины

Это заявление прокомментировал политолог и историк Владимир Корнилов. По его словам, США открыто демонстрируют, что именно они диктуют властям в Киеве, как должна жить Украина.

"Все это выглядело как вызов министра здравоохранения Украины на ковер посольством США, после чего прозвучало заявление об отказе Украины от российской вакцины. Это преподносится под хештэгом "Партнерство Украины с США". То есть партнерство не в том, что Америка обещает Украине какую-то свою вакцину, а партнерство в том, что Украина обязуется перед американцами не закупать российскую вакцину. Вот это партнерство. Что будет с украинцами, как мы видим, посольство США мало интересует", — отметил Корнилов.

Напомним, президент России Владимир Путин допустил поставку российской вакцины от коронавируса на Украину. Для этого украинский Минздрав должен был всего лишь подать заявку на закупку вакцины.

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