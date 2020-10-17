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В Минске начали задерживать участников "студенческого марша"

В центре Минска силовики начали задерживать студентов различных вузов Белоруссии, которые вышли на "студенческий марш".

Напомним, в республике проходят массовые акции протеста с 9 августа. Жители Белоруссии протестуют против результатов президентских выборов, на которых победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.

Всего было задержано около десяти человек. Также силовиками были задержаны несколько журналистов.

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