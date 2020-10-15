NYT опубликовала поимённый список чиновников, "отравивших Навального"

Пока ЕС при каждом удобном случае напоминает о том, что готовится ввести санкции в отношении высокопоставленных российских чиновников из Министерства обороны, Службы внутренней разведки и Кремля, "которые причастны к отравлению" Алексея Навального, таблоид NYT провёл "мозговой штурм" и пришёл к выводу:

Травили-то, оказывается, "господина Навального" дважды! А потом ещё "удерживали против воли в Сибирской больнице, пока в конце концов разрешили лететь в Берлин".

Что пишет NYT

По версии газеты, "лица, которым грозит замораживание активов и запрет на поездки в Европейский Союз, имели непосредственное отношение к отравлению или были вовлечены в планирование".

Об этом журналистам, якобы, сообщили "три высокопоставленных европейских чиновника, выступая на условиях анонимности, поскольку детали санкций еще не были обнародованы".

Санкции не обнародованы, но таблоид раскрывает детали

NYT публикует список "отравителей" (уточняя, впрочем, что "по версии ЕС")

Александр Бортников, глава российского Агентства внутренней разведки, Федеральная Служба безопасности;

Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя администрации президента;

Андрей Ярин, руководитель управления внутренней политики администрации президента;

Алексей Криворучко и Павел Попов, два заместителя министра обороны,

Сергей Меняйло, полпред Путина в Сибирском федеральном округе.

"Ожидается также, что Евросоюз введет санкции в отношении российского Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии. Западные спецслужбы утверждают, что этот объект разработал и произвел нервнопаралитическое вещество "Новичок", которое использовалось для отравления господина Навального", — говорится в материале.

Из него же мы узнали, наконец, что Германия и Франция не просто "составили список и представили имена", но и приложили к этому "500-страничный пакет доказательств".