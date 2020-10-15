Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
Жириновский: Навальный не посмеет вернуться в Россию
Новосибирский полицейский признался в убийстве подруги-трансгендера
Пушкина настаивает: отношение государства к ЛГБТ надо пересматривать
Депутат от КПРФ поддержала идею налога на бездетность
Лавров: мы не видим перспектив для подписания договора СНВ
Минздрав зарегистрировал два препарата для лечения коронавируса
На Европейскую часть России наступает предзимье
В Коми вахтовика загрызли животные
Дмитрий Нагиев признался, что иногда мечтает уехать из России

NYT опубликовала поимённый список чиновников, "отравивших Навального"

Пока ЕС при каждом удобном случае напоминает о том, что готовится ввести санкции в отношении высокопоставленных российских чиновников из Министерства обороны, Службы внутренней разведки и Кремля, "которые причастны к отравлению" Алексея Навального, таблоид NYT провёл "мозговой штурм" и пришёл к выводу:

NYT опубликовала поимённый список чиновников, "отравивших Навального"

Травили-то, оказывается, "господина Навального" дважды! А потом ещё "удерживали против воли в Сибирской больнице, пока в конце концов разрешили лететь в Берлин".

Что пишет NYT

По версии газеты, "лица, которым грозит замораживание активов и запрет на поездки в Европейский Союз, имели непосредственное отношение к отравлению или были вовлечены в планирование".

Об этом журналистам, якобы, сообщили "три высокопоставленных европейских чиновника, выступая на условиях анонимности, поскольку детали санкций еще не были обнародованы".

Санкции не обнародованы, но таблоид раскрывает детали

NYT публикует список "отравителей" (уточняя, впрочем, что "по версии ЕС")

  • Александр Бортников, глава российского Агентства внутренней разведки, Федеральная Служба безопасности;
  • Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя администрации президента;
  • Андрей Ярин, руководитель управления внутренней политики администрации президента;
  • Алексей Криворучко и Павел Попов, два заместителя министра обороны,
  • Сергей Меняйло, полпред Путина в Сибирском федеральном округе.

"Ожидается также, что Евросоюз введет санкции в отношении российского Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии. Западные спецслужбы утверждают, что этот объект разработал и произвел нервнопаралитическое вещество "Новичок", которое использовалось для отравления господина Навального", — говорится в материале.

Из него же мы узнали, наконец, что Германия и Франция не просто "составили список и представили имена", но и приложили к этому "500-страничный пакет доказательств".

Последние материалы
Вероятность "подцепить" COVID зависит от группы крови человека
NYT опубликовала поимённый список чиновников, "отравивших Навального"
"Каспийский монстр" замечен лежащим на побережье в Дагестане
Жириновский: Навальный не посмеет вернуться в Россию
Эрдоган: сирийским боевикам не до Карабаха, у них своих дел полно
Миллениалы не обращаются за помощью при симптомах "выгорания"
Новосибирский полицейский признался в убийстве подруги-трансгендера
Пушкина настаивает: отношение государства к ЛГБТ надо пересматривать
Депутат от КПРФ поддержала идею налога на бездетность
Лавров: мы не видим перспектив для подписания договора СНВ
Популярное
Российский шоу-бизнес
Дочь Михаила Ефремова поменяла имя и фамилию

19-летняя дочь актёра выбрала себе необычный никнейм в социальных сетях.

Дочь Михаила Ефремова поменяла имя и фамилию
В препаратах от давления обнаружили новые побочные эффекты
Новости медицины
В препаратах от давления обнаружили новые побочные эффекты
Новости Белоруссии
Чем закончится ультиматум Тихановской для Лукашенко
Российский шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова рассказал о махинациях отца с квартирой Шукшиной
Василий Амирджанов Лукашенко намекнули на Октябрьскую революцию Василий Амирджанов Любовь Степушова Россияне одобряют санкции ЕС по делу Навального Любовь Степушова Наталия Красовская Человек против чат-бота: еще одна грань информационных войн Наталия Красовская
Комментарии
Лукашенко намекнули на Октябрьскую революцию
На грани разрыва: почему Россия больше не хочет разговаривать с ЕС
На грани разрыва: почему Россия больше не хочет разговаривать с ЕС
Лукашенко намекнули на Октябрьскую революцию
А. Собянин: "Восстанавливаемый Путиным СССР появится в ближайшие полгода"
Лукашенко намекнули на Октябрьскую революцию
А. Собянин: "Восстанавливаемый Путиным СССР появится в ближайшие полгода"
13 дней на раздумья: Лукашенко поставили ультиматум
На грани разрыва: почему Россия больше не хочет разговаривать с ЕС
13 дней на раздумья: Лукашенко поставили ультиматум
13 дней на раздумья: Лукашенко поставили ультиматум
13 дней на раздумья: Лукашенко поставили ультиматум
13 дней на раздумья: Лукашенко поставили ультиматум
Шевченко футболисту сборной Украины: "Не надо смеяться, сынок"
Чем закончится ультиматум Тихановской для Лукашенко
Большинство россиян - против тунеядцев
13 дней на раздумья: Лукашенко поставили ультиматум
Глава Роспотребнадзора: нет смысла вводить карантин по коронавирусу
13 дней на раздумья: Лукашенко поставили ультиматум
13 дней на раздумья: Лукашенко поставили ультиматум
Медведев предложил дать регионам новые полномочия
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников