Пушков раскрыл смысл ультиматума Тихановской

Сенатор Алексей Пушков подверг критике ультиматум Светланы Тихановской, который она поставила Александру Лукашенко. По мнению парламентария, оппозиционер сделала это из-за безвыходности.

"Ультиматум Тихановской выглядит как жест отчаяния или пиар-акция: ясно, что Лукашенко не уйдет. Главная цель такого шага — добиться обострения и побудить Европу к жестким мерам в отношении Лукашенко", — пояснил Пушков.

Также Пушков добавил, что Тихановская сейчас находится не в том положении, чтобы выдвигать какие-либо требования.