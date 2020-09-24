Великобритания готовит санкции против Белоруссии

В Великобритании приступили к разработке санкций, которые будут направлены против Белоруссии. По мнению британских политиков, в стране нарушены права человека, — а значит, причастных к этому нужно наказать.

"МИД распорядился подготовить санкции в отношении виновных в нарушении прав человека в Белоруссии", — отметил руководитель ведомства Доминик Рааб.

Эксперты склоняются к мысли, что данные меры — "ответ" на тайную инаугурацию Лукашенко, которая была проведена без присутствия представителей других стран, а в СМИ освещена лишь после окончания.

Также недовольны действиями Лукашенко и в ЕС, но там санкции пока блокируют представители Кипра. Кипрские чиновники не против санкций, но хотят "обменять" свой голос на решение в их пользу давнего вопроса по спорным газовым месторождениям.

Напомним: ранее Лукашенко сообщил, что "никого не просил признавать легитимность" и считает, что "главное — соответствие Конституции".