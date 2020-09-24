Лукашенко: мы никого и не просили признавать легитимность

В ходе общения с послом Китая в Белоруссии Цуем Цимином Александр Лукашенко обрисовал ситуацию вокруг своего переизбрания президентом. Посол встретился с президентом для получения ордена Почета.

По словам Лукашенко, "признавать или не признавать" легитимность он никого не просил, а если кто-то нашел какие-то нестыковки или несоответствия, то "пусть скажет".

"Кричат о том, что они что-то не признают у нас. Вы знаете, мы никого и не просили признавать или не признавать наши выборы, признавать легитимность вновь избранного президента или не признавать. Главное, чтобы это соответствовало Конституции нашей страны. И если они видят несоответствия, лучше об этом пусть скажут", — высказался белорусский президент.

Рассказал он и про "тайную" инаугурацию: оказывается, предупреждать о ней власти страны были не обязаны, потому что это "внутренне дело".