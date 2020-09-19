Силовики провели задержания на "женском марше" в Минске

В Минске ОМОН начал задерживать женщин, которые вышли на акцию протеста "женский марш" в центре города.

Об этом сообщает корреспондент РИА Новости в места событий. По его словам, силовики начали задержание протестующих, когда колонна женщин подошла к улице Якуба Коласа.

Напомним, массовые акции протеста начались в Белоруссии 9 августа. Жители белорусской столицы начали протестовать против результатов президентских выборов, на которых победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.