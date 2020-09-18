Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Ситуация с COVID в мире ухудшается: перейдён порог в 30 млн заражений
Стала известна причина приостановки испытаний вакцины AstraZeneca
Немецкий евродепутат: у нас нет доказательств по "делу Навального"
Опрос: кого россияне считают врагами страны
Москвичка подала в суд на мэрию за продажу данных с уличных камер
Как избежать осенней хандры и поддержать иммунитет – совет врача
Андрей Продеус: температура 37º - не обязательно болезнь
Роскосмос: люди смогут жить на спутнике Юпитера
Где и когда ждать "бабье лето", рассказал Гидрометцентр

Поляки высмеяли требования своих властей выдать российских диспетчеров

Польские пользователи интернета посчитали "абсурдом" решение Варшавы потребовать от Москвы "временного ареста" трёх российских авиадиспетчеров, которых следователи "назначили виновными" в крушении самолёта Качиньского под Смоленском.

Поляки высмеяли требования своих властей выдать российских диспетчеров

Напомним, вчера такое требование выдвинула польская генпрокуратура.

Что пишут поляки в соцсетях

"Самим не смешно? Десять лет думали", — dykta.

"Они ведь несколько раз советовали не заходить на посадку и предлагали запасные аэродромы. До кого-то не дошло. Не послушались и вот итог. Обвинять диспетчеров — идиотизм", — ratunku!!!.

"С тем же успехом можно потребовать арестовать туман и вызвать на допрос березу", — Rzepin.

"Дальше, видимо, последует запрос на арест императрицы Екатерины II за разделы Польши", — nic.

"Дискредитация Польши продолжается", — Xxx.

Читайте также:

В требовании арестовать смоленских авиадиспетчеров только политика

РФ отказала Польше в выдаче диспетчеров по делу Качиньского

Последние материалы
Водитель Tesla обвиняется в том, что "дремал во время движения"
Ситуация с COVID в мире ухудшается: перейдён порог в 30 млн заражений
Экс-модель Эми Доррис обвиняет Трампа в сексуальных домогательствах
Рэй: в 2016-ом Россия навязала США Трампа, теперь убирает Байдена
Стала известна причина приостановки испытаний вакцины AstraZeneca
Немецкий евродепутат: у нас нет доказательств по "делу Навального"
Опрос: кого россияне считают врагами страны
Москвичка подала в суд на мэрию за продажу данных с уличных камер
Как избежать осенней хандры и поддержать иммунитет – совет врача
Как защитить себя от фейковых новостей
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Эксперты КНР: Россия может потребовать от Украины пересмотра границ

Россия имеет законное право поставить под сомнение "Беловежское соглашение".

Эксперты КНР: Россия может потребовать от Украины пересмотра границ
Мельница мифов: чем опасен 25-й кадр?
Полезно знать
Мельница мифов: чем опасен 25-й кадр?
Политика. Новости и аналитика
Вопросов стало больше: соратники Навального рассказали про бутылку с "Новичком"
Шоу-бизнес
Сын Тарзана и Королёвой переживает измену отца
Игорь Буккер Игры викингов заканчивались матом Игорь Буккер Усам Оздемиров Дедолларизация как уход от токсичной валюты Усам Оздемиров Василий Амирджанов Лукашенко получил от Путина индульгенцию и $1,5 млрд Василий Амирджанов
Комментарии
Как защитить себя от фейковых новостей
Росгвардия получила партию новых командно-штабных машин
Мария Захарова: Западу не нужна правда о Навальном
Бюджет и поправки: основные темы диалога Миронова с президентом
Почему Греф — лидер и идеолог образования России
США готовят РФ "самые страшные санкции на Земле"
США готовят РФ "самые страшные санкции на Земле"
Президент Эстонии: Россия "крайне опасна" именно сейчас
Президент Эстонии: Россия "крайне опасна" именно сейчас
В Белоруссии отрабатывается новая технология управления толпой
Навальный - новый Скрипаль? Мнение врача-нарколога
В Белоруссии отрабатывается новая технология управления толпой
В Белоруссии отрабатывается новая технология управления толпой
Навальный - новый Скрипаль? Мнение врача-нарколога
Навальный - новый Скрипаль? Мнение врача-нарколога
Навальный - новый Скрипаль? Мнение врача-нарколога
Навальный - новый Скрипаль? Мнение врача-нарколога
Вопросов стало больше: соратники Навального рассказали про бутылку с "Новичком"
Бойкот и санкции: Европарламент призвал изолировать Россию
Правительство готовит народ к худшим временам
Росгвардия получила партию новых командно-штабных машин
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников