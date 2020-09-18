Польские пользователи интернета посчитали "абсурдом" решение Варшавы потребовать от Москвы "временного ареста" трёх российских авиадиспетчеров, которых следователи "назначили виновными" в крушении самолёта Качиньского под Смоленском.
Напомним, вчера такое требование выдвинула польская генпрокуратура.
"Самим не смешно? Десять лет думали", — dykta.
"Они ведь несколько раз советовали не заходить на посадку и предлагали запасные аэродромы. До кого-то не дошло. Не послушались и вот итог. Обвинять диспетчеров — идиотизм", — ratunku!!!.
"С тем же успехом можно потребовать арестовать туман и вызвать на допрос березу", — Rzepin.
"Дальше, видимо, последует запрос на арест императрицы Екатерины II за разделы Польши", — nic.
"Дискредитация Польши продолжается", — Xxx.
В требовании арестовать смоленских авиадиспетчеров только политика
Россия имеет законное право поставить под сомнение "Беловежское соглашение".