Польские пользователи интернета посчитали "абсурдом" решение Варшавы потребовать от Москвы "временного ареста" трёх российских авиадиспетчеров, которых следователи "назначили виновными" в крушении самолёта Качиньского под Смоленском.

Напомним, вчера такое требование выдвинула польская генпрокуратура.

"Самим не смешно? Десять лет думали", — dykta.

"Они ведь несколько раз советовали не заходить на посадку и предлагали запасные аэродромы. До кого-то не дошло. Не послушались и вот итог. Обвинять диспетчеров — идиотизм", — ratunku!!!.

"С тем же успехом можно потребовать арестовать туман и вызвать на допрос березу", — Rzepin.

"Дальше, видимо, последует запрос на арест императрицы Екатерины II за разделы Польши", — nic.

"Дискредитация Польши продолжается", — Xxx.