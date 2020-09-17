РФ отказала Польше в выдаче диспетчеров по делу Качиньского

Диспетчеры, работавшие на аэродроме в день гибели президента Польши Леха Качиньского, не будут высланы в Польшу. Это сообщение стало реакцией на "заочный арест" диспетчеров, который готова была осуществить польская сторона.

По данным СМИ, Польша уже подала ходатайство об аресте в ведомства РФ.

"В соответствии с Конституцией страны, Российская Федерация не выдает своих граждан иностранным государствам. Это запрещено Основным законом страны", — сообщает источник "Интерфакса".

Эксперты отмечают, что смысла в аресте диспетчеров немного, поскольку "Польша ежегодно озвучивает очередную версию инцидента". Одной из них даже считается "подготовка и взрыв бомбы".

Напомним: в крушении самолёта под Смоленском в 2010 году погибли 96 человек, в том числе президент Польши и ряд крупных польских чиновников.