Диспетчеры, работавшие на аэродроме в день гибели президента Польши Леха Качиньского, не будут высланы в Польшу. Это сообщение стало реакцией на "заочный арест" диспетчеров, который готова была осуществить польская сторона.
По данным СМИ, Польша уже подала ходатайство об аресте в ведомства РФ.
"В соответствии с Конституцией страны, Российская Федерация не выдает своих граждан иностранным государствам. Это запрещено Основным законом страны", — сообщает источник "Интерфакса".
Эксперты отмечают, что смысла в аресте диспетчеров немного, поскольку "Польша ежегодно озвучивает очередную версию инцидента". Одной из них даже считается "подготовка и взрыв бомбы".
Напомним: в крушении самолёта под Смоленском в 2010 году погибли 96 человек, в том числе президент Польши и ряд крупных польских чиновников.
Директор Центра изучения и интеграции "Северная Евразия" Алексей Дзермант, который сейчас находится в Минске, рассказал главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой о том, что у них там, в Белоруссии, происходит.