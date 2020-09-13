Дональд Трамп: никто не в курсе, почему Обаме вручили премию

На Нобелевскую премию мира совсем недавно был номинирован президент Америки Дональд Трамп. И он почти незамедлительно высказал свои мысли об этом. Дональд Трамп уверен, что многое сделал для того, чтобы её получить. А вот за что премии удостоился его предшественник Барак Обама — не в курсе никто.