На Нобелевскую премию мира совсем недавно был номинирован президент Америки Дональд Трамп. И он почти незамедлительно высказал свои мысли об этом. Дональд Трамп уверен, что многое сделал для того, чтобы её получить. А вот за что премии удостоился его предшественник Барак Обама — не в курсе никто.
"Обама, как только пришел к власти, получил Нобелевскую премию, практически незамедлительно. На самом деле он даже не знает, за что получил премию. И он в этом прав, поскольку никто до сих пор не знает, за что", — сказал американский лидер.
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