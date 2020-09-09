Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Большая семёрка потребовала от Москвы объяснений по "делу Навального"
Иран строит производственный цех для центрифуг по обогащению урана
Протесты против Charlie Hebdo в Пакистане набирают обороты
Испытание коронавирусной вакцины AstraZeneca приостановлено
Минюст Грузии: мы ждем Саакашвили и обещаем хорошо кормить в тюрьме
Замминистра энергетики задержан по подозрению в мошенничестве
Эксперт оценил шансы Саакашвили вернуться в грузинскую политику
Россияне отказываются от банковских карт
Мария Колесникова нашлась. Что это было? Версии вторая и третья

Бундестаг готов взять под опеку Колесникову, если Лукашенко её арестует

Мир » Европа

Заместитель председателя Бундестага Клаудиа Рот потребовала от Александра Лукашенко "прояснить местонахождение Марии Колесниковой".

Бундестаг готов взять под опеку Колесникову, если Лукашенко её арестует

Рот заявила, что "намерена взять белорусскую оппозиционерку под опеку, если её вздумают надолго арестовать".

Об этом сегодня сообщило агентства новостей DPA.

"Она (Колесникова — прим. ред) — лицо демократического движения в Белоруссии. Я выражаю ей свою большую солидарность. Кроме того, я уверена: её необходимо поддерживать и защищать", — заявила немецкий политик.

По словам фрау Рот, "действия официального Минска против последнего лидера белорусского демократического движения из тех, что остались в стране, свидетельствуют о беспринципности диктатора Лукашенко".

Напомним, ранее сообщалось, что Мария Колесникова, "похищенная в Минске", "нашлась" и была задержана при попытке пересечь украино-белорусскую границу.

Последние материалы
Премьер Польши: Германия обязана остановить "Северный поток-2"
Неожиданный подарок: 130 банковских чеков из США получили австрийцы
Большая семёрка потребовала от Москвы объяснений по "делу Навального"
Иран строит производственный цех для центрифуг по обогащению урана
Протесты против Charlie Hebdo в Пакистане набирают обороты
Испытание коронавирусной вакцины AstraZeneca приостановлено
Минюст Грузии: мы ждем Саакашвили и обещаем хорошо кормить в тюрьме
Замминистра энергетики задержан по подозрению в мошенничестве
Эксперт оценил шансы Саакашвили вернуться в грузинскую политику
Россияне отказываются от банковских карт
Популярное
Экспертное мнение
Мария Колесникова нашлась. Что это было? Версия первая

Мария Колесникова нашлась. Что это было за "похищение" посреди бела дня в центре Минска и почему "нашлась пропажа" на границе с Украиной?

Мария Колесникова нашлась. Что это было? Версия первая
Белорусская оппозиция начала создавать отряды самообороны
Новости Белоруссии
Белорусская оппозиция начала создавать отряды самообороны
Силовые структуры
Мельница мифов: тайна смерти Котовского
Новости Белоруссии
Лукашенко назвал условие для интеграции с Россией
Наталия Красовская Взлом сознания: как не попасться на удочку мошенникам и агентам влияния Наталия Красовская Любовь Степушова Мир живет не по Марксу: Белоруссия уйдет из Клайпеды Любовь Степушова Усам Оздемиров Человеческий капитал России не в лучшей форме Усам Оздемиров
Комментарии
Разин хочет попросить Путина помиловать Ефремова
Разин хочет попросить Путина помиловать Ефремова
Шнуров написал стих про Ефремова, которого приговорили к колонии
Игорь Коротченко: нельзя было Навального отдавать западным специалистам
"Путин - следующий": опубликован спецдоклад о протестах в РБ
"Путин - следующий": опубликован спецдоклад о протестах в РБ
Разин хочет попросить Путина помиловать Ефремова
Стало известно, кто действительно хотел и мог убить Алексея Навального
Разин хочет попросить Путина помиловать Ефремова
Зачем Британии Русский Север?
Ярослав Романчук: похищение Колесниковой покончит со стабильностью в Белоруссии
Разин хочет попросить Путина помиловать Ефремова
Власти Финляндии продлили запрет на въезд российских граждан
Разин хочет попросить Путина помиловать Ефремова
К присоединению Белоруссии всё готово - нужен приказ
Атаки на российскую вакцину от коронавируса: продолжение следует
Шнуров написал стих про Ефремова, которого приговорили к колонии
К присоединению Белоруссии всё готово - нужен приказ
Атаки на российскую вакцину от коронавируса: продолжение следует
К присоединению Белоруссии всё готово - нужен приказ
К присоединению Белоруссии всё готово - нужен приказ
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников