Бундестаг готов взять под опеку Колесникову, если Лукашенко её арестует

Заместитель председателя Бундестага Клаудиа Рот потребовала от Александра Лукашенко "прояснить местонахождение Марии Колесниковой".

Рот заявила, что "намерена взять белорусскую оппозиционерку под опеку, если её вздумают надолго арестовать".

Об этом сегодня сообщило агентства новостей DPA.

"Она (Колесникова — прим. ред) — лицо демократического движения в Белоруссии. Я выражаю ей свою большую солидарность. Кроме того, я уверена: её необходимо поддерживать и защищать", — заявила немецкий политик.

По словам фрау Рот, "действия официального Минска против последнего лидера белорусского демократического движения из тех, что остались в стране, свидетельствуют о беспринципности диктатора Лукашенко".

Напомним, ранее сообщалось, что Мария Колесникова, "похищенная в Минске", "нашлась" и была задержана при попытке пересечь украино-белорусскую границу.