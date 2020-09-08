Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью российским журналистам назвал тех, кто стоит за оппозиционными Telegram-каналами.
По его словам, эти средства связи создали "американцы", чтобы "добраться до России".
"Мы знаем, кто стоит за всеми этими телеграм-каналами. Это американцы. Мы все должны понимать, что сейчас дело не в Беларуси. У них главная цель — Россия! Поэтому вы не расслабляйтесь!" — пояснил белорусский лидер.
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