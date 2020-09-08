Лукашенко: за оппозиционными Telegram-каналами стоят американцы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью российским журналистам назвал тех, кто стоит за оппозиционными Telegram-каналами.

По его словам, эти средства связи создали "американцы", чтобы "добраться до России".