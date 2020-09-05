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В Африке начали массово гибнуть слоны. Причины неизвестны

Мир

За прошедшую неделю в Зимбабве по неизвестным причинам умерли 22 слона. Сейчас причины гибели животных изучают учёные.

"Мы еще точно не знаем, от чего погибли слоны. Специалисты, которые провели предварительные исследования, склоняются к версии бактериального заражения. Однако пока неясно, каким именно видом бактерий", — сообщил представитель Управления заповедников и по охране дикой природы Зимбабве Тинаше Фараво.

Примечательно, что браконьеры оказались непричастны к смерти слонов, поскольку у животных остались бивни.

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