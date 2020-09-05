За прошедшую неделю в Зимбабве по неизвестным причинам умерли 22 слона. Сейчас причины гибели животных изучают учёные.
"Мы еще точно не знаем, от чего погибли слоны. Специалисты, которые провели предварительные исследования, склоняются к версии бактериального заражения. Однако пока неясно, каким именно видом бактерий", — сообщил представитель Управления заповедников и по охране дикой природы Зимбабве Тинаше Фараво.
Примечательно, что браконьеры оказались непричастны к смерти слонов, поскольку у животных остались бивни.
На фоне протестов в Белоруссии началась активная стадия переговоров властей РБ и РФ. Номинально — это переговоры о поддержке. Реально — о тотальной интеграции.