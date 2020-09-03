Больше двух десятков человек задержали в Минске за участие в митингах

Студенты, журналисты, рядовые граждане — за участие в несанкционированных митингах в Белоруссии арестованы 24 человека. Таковы итоги протестный акций, которые прошли 2 сентября. Данные приводит МВД республики.

"За нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержаны 24 гражданина, из них три студента. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям водворены в места содержания 16 задержанных человек", — сообщает пресс-служба ведомства.

Среди задержанных двое телеведущих — Денис Дудинский и Дмитрий Кохно. Как ранее сообщили их жёны, журналисты провели ночь в Центре изоляции правонарушителей. В МВД отметили, что активисты участвовали в несогласованных митингах и останутся под стражей до суда.

Всего накануне в Белоруссии в акциях протеста, по оценке властей, участвовало около тысячи человек. Незаконные митинги состоялись в восьми городах страны.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в Белоруссии началась кадровые перестановки. Так, местами поменяли мэра Минска и вице-премьера. Теперь главой столицы стал Владимир Кухарев, а вице-премьером — Анатолий Сивак.