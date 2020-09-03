Известные телеведущие задержаны в Минске за поддержку митингующих

Телеведущие Денис Дудинский и Дмитрий Кохно провели минувшую ночь в минском центре изоляции правонарушителей. Журналистов задержали за поддержку митингующих вечером 2 сентября.

Видео задержания опубликовала на своей странице в социальной сути супруга Кохно. На кадрах видно, что она с мужем находилась в машине на стоянке, когда к ним подъехал синий микроавтобус. Из него вышли бойцы ОМОН и арестовали телеведущего.

По словам жены Дудинского, она ждёт, что 3 сентября состоится суд по делу её мужа и его товарища.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в Минске регулярно арестовывают журналистов. Так, 1 сентября были задержаны 75 участников несанкционированных митингов. Среди них оказались белорусские и российские журналисты. После проверки документов россиян отпустили из участка. А вот белорусских коллег ждёт суд.

По мнению председателя комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, директора Института стран СНГ Константина Затулина. Задержания журналистов в Белоруссии продолжатся.