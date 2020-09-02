Десятки человек арестованы за участие в несанкционированных митингах. Они прошли в Минске во вторник, 1 сентября.
Всего в милицию попали 75 человек. Согласно данным, опубликованным на сайте правозащитного центра "Весна", среди арестованных есть и журналисты.
Напомним, что накануне в Минске на протесты вышли студенты двух вузов. На призывы милиции они не реагировали, а когда приехал автобус с бойцами ОМОН, разбежались.
Прошла акция протеста и у Минского тракторного завода. Митингующие разместились у проходной и призывали заводчан к забастовке. Милиция не вмешивалась в процесс, а прибывшие ОМОНовцы мягко оттеснили протестантов подальше от проходной, пока те вовсе не разошлись.
Журналисты, в том числе и российские, были задержаны неподалёку от площади Независимости. После проверки документов россиян отпустили. А вот белорусских коллег ждёт суд за участие в несогласованных акциях протеста.
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Считается, что известный позывной SOS, означающий, что корабль терпит бедствие, является аббревиатурой английской фразы Save Our Souls, то есть "Спасите наши души". На самом деле это не что иное, как миф. На самом деле сигнал SOS (если по азбуке Морзе, то это "три точки — три тире — три точки") вообще не является аббревиатурой какой-то фразы.