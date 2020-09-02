Больше 70 человек угодили в милицию за участие в митингах в Минске

Десятки человек арестованы за участие в несанкционированных митингах. Они прошли в Минске во вторник, 1 сентября.

Всего в милицию попали 75 человек. Согласно данным, опубликованным на сайте правозащитного центра "Весна", среди арестованных есть и журналисты.

Напомним, что накануне в Минске на протесты вышли студенты двух вузов. На призывы милиции они не реагировали, а когда приехал автобус с бойцами ОМОН, разбежались.

Прошла акция протеста и у Минского тракторного завода. Митингующие разместились у проходной и призывали заводчан к забастовке. Милиция не вмешивалась в процесс, а прибывшие ОМОНовцы мягко оттеснили протестантов подальше от проходной, пока те вовсе не разошлись.

Журналисты, в том числе и российские, были задержаны неподалёку от площади Независимости. После проверки документов россиян отпустили. А вот белорусских коллег ждёт суд за участие в несогласованных акциях протеста.

Ранее "Правда.Ру" писала, что поддержку президенту Белоруссии Александру Лукашенко выразили власти Кубы. По заявлению главы кубинского МИД, Лукашенко признан легитимным президентом.