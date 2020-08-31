Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Выводы делать рано - депутат ГД о программе кешбэка за туры по России
Германия осуждает Белоруссию и проводит жёсткие аресты - эксперт
Астрономы объяснили происхождение таинственных радиосигналов из космоса
Макароны помогут женщинам избавиться от лишнего веса
Энгельгардт: Оппозиция может исправить отношения России и Черногории
Учёные назвали ранний симптом болезни Альцгеймера
В Казани заявили, что установили мировой рекорд по вращению на голове
Галина Дехтярь: "Такого колорита, как в Суздале, нет в других городах"
Украинка пыталась провезти на родину георгиевские ленточки

Инциденты с задержанием россиян в Белоруссии продолжатся

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Иностранных журналистов продолжат задерживать в Белоруссии. Это часть плана белорусских властей и силовиков "по борьбе" со СМИ.

Как пояснил первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, директор Института стран СНГ Константин Затулин, в Белоруссии нашли лазейку.

"Я уверен, что инциденты с задержанием российских журналистов могут продолжаться, поскольку руководство Белоруссии, в данном случае президент, настроен демонстрировать власть. Эпизоды с задержаниями журналистов вполне вероятны. Тем более что в этом вопросе власти страны действуют лукаво.

Они, как утверждают в "Известиях", затягивают предоставление аккредитации журналистам. Корреспондент "Известий", который был задержан, месяц ждал аккредитации, в конце концов, был вынужден поехать без нее. А потом отсутствие аккредитации делают поводом для административных мер, для депортации. Я считаю, что депортация по отношению к журналистам — это оскорбительная мера", — заявил эксперт.

Затулин отметил, что без назначения новых президентских выборов ситуация в Белоруссии вряд ли разрешится. Да, протестные настроения спадут, но доверия к власти это уже не вернёт.

Напомним, что на прошлой неделе в Минске задержали больше полусотни иностранных журналистов, в том числе россиян. Они были оперативно освобождены, а те, кто не имел официальной аккредитации, депортированы из страны с запретом на въезд.

Последние материалы
После исключения из международного розыска Пригожин посетит Германию
Лукашенко при﻿знался в авторитаризме и захотел перемен
Россия продолжает набивать шишки в Белоруссии?
Деофшоризация грядёт?..
О восстановлении экономики России говорить рано - эксперт
Мельница мифов: проклятия Тамерлана нет
Выводы делать рано - депутат ГД о программе кешбэка за туры по России
Германия осуждает Белоруссию и проводит жёсткие аресты - эксперт
Стариков: "Наша дипломатия проигрывает, ведь у государства нет цели"
Астрономы объяснили происхождение таинственных радиосигналов из космоса
Популярное
Российский шоу-бизнес
Охлобыстин назвал "самый страшный" южный город России

Актёр Иван Охлобыстин считает, что Новороссийск - самое странное место на юге России.

Охлобыстин назвал "самый страшный" южный город России
Какие изменения ждут россиян с 1 сентября
Общество
Какие изменения ждут россиян с 1 сентября
Зарубежный
Умерла актриса из "Терминатора-2" Лесли Хэмилтон
Новости Белоруссии
Оппозиция в Белоруссии нашла новую ударную силу - школьников
Василий Амирджанов Лукашенко при﻿знался в авторитаризме и захотел перемен Василий Амирджанов Усам Оздемиров Как нам стать отличниками производительности труда Усам Оздемиров Любовь Степушова Православие одержало победу в Черногории Любовь Степушова
Комментарии
После исключения из международного розыска Пригожин посетит Германию
Дилемма Путина: или необратимая интеграция с Белоруссией, или он следующий
"Это конец": в Германии заявили о "низшей точке" в отношениях с Россией
"Это конец": в Германии заявили о "низшей точке" в отношениях с Россией
"Это конец": в Германии заявили о "низшей точке" в отношениях с Россией
"Путин - следующий": опубликован спецдоклад о протестах в РБ
"Путин - следующий": опубликован спец-доклад о протестах в РБ
Тихановская поддерживает участие посредников в диалоге с властями
Поможет ли Путин Лукашенко войсками и присоединением?
Поможет ли Путин Лукашенко войсками и присоединением?
Поможет ли Путин Лукашенко войсками и присоединением?
За три недели до выборов: "Единая Россия" на грани провала?
США готовят РФ "самые страшные санкции на Земле"
Публицист Вассерман про белорусов, Мишу Ефремова и Алексиевич
Осуждённый в России олигарх надеется на "иноземную" помощь
КПРФ в Магаданской области стала партией уголовников
Параллели: бархатная революция в Армении и протесты в Белоруссии
Арабский мир вздрогнул: Эмираты и их договор с Израилем
Метеоролог предсказала "суровую" зиму
Удалось ли силовикам задержать митингующих
Конспиративная встреча перед последним съездом КПСС
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников