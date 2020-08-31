Инциденты с задержанием россиян в Белоруссии продолжатся

Иностранных журналистов продолжат задерживать в Белоруссии. Это часть плана белорусских властей и силовиков "по борьбе" со СМИ.

Как пояснил первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, директор Института стран СНГ Константин Затулин, в Белоруссии нашли лазейку.

"Я уверен, что инциденты с задержанием российских журналистов могут продолжаться, поскольку руководство Белоруссии, в данном случае президент, настроен демонстрировать власть. Эпизоды с задержаниями журналистов вполне вероятны. Тем более что в этом вопросе власти страны действуют лукаво. Они, как утверждают в "Известиях", затягивают предоставление аккредитации журналистам. Корреспондент "Известий", который был задержан, месяц ждал аккредитации, в конце концов, был вынужден поехать без нее. А потом отсутствие аккредитации делают поводом для административных мер, для депортации. Я считаю, что депортация по отношению к журналистам — это оскорбительная мера", — заявил эксперт.

Затулин отметил, что без назначения новых президентских выборов ситуация в Белоруссии вряд ли разрешится. Да, протестные настроения спадут, но доверия к власти это уже не вернёт.

Напомним, что на прошлой неделе в Минске задержали больше полусотни иностранных журналистов, в том числе россиян. Они были оперативно освобождены, а те, кто не имел официальной аккредитации, депортированы из страны с запретом на въезд.