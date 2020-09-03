В Белоруссии начались кадровые перестановки

Мэр Минска стал вице-премьером Белоруссии. Новую должность получил Анатолий Сивак. Такое решение принял президент республики Александр Лукашенко. А новым руководителем белорусской столицы назначен уже бывший вице-премьер Владимир Кухарев.

Также 3 сентября президент отправил в отставку руководителей Совета безопасности и Комитета государственной безопасности страны. Глава КГБ Валерий Вакульчик теперь будет государственным секретарём Совбеза. Руководителем КГБ назначили Ивана Тертеля, который ранее возглавлял Комитет госконтроля.

Ранее "Правда.Ру" писала, что и самому Александру Лукашенко уже уготовано несколько должностей, но уже в России. Согласно опросу, участники которого предложили разные варианты работы для президента Белоруссии, он может стать вице-президентом, главой Совбеза, спикером Госдумы или Совета Федерации. Не исключено, что Лукашенко мог бы стать премьер-министром России, министром сельского хозяйства и даже министром обороны.

А вот бывший глава Совета Европы Дональд Туск вспомнил, что в 2014 году Лукашенко ратовал за объединение Белоруссии и Украины и намеревался стать президентом объединённого государства.