Соцопрос: "Белоруссию присоединить, Батьке выдать автомат"

Судьба Белоруссии и белорусского президента Александра Лукашенко может сложиться по-разному. И сам Батька, и его страна могут найти пристанище в России.

По этому поводу сетевые эксперты провели опрос. У читателей спросили, какой могла бы быть новая должность Лукашенко в структуре власти РФ.

Голоса предсказуемо распределились - с креном в иронию.

К примеру, вернуть должность вице-президента РФ предложили 8% опрошенных.

Еще 4% высказались за замену главы Совбеза, то есть поставить Лукашенко вместо Медведева.

Есть мнение (3%), что Лукашенко - будущий спикер Госдумы или Совфеда.

А на должности премьер-министра его видят 4%.

Но большая часть опрошенных пошутила, что лучший вариант для Лукашенко - кресло министра сельского хозяйства с правом ношения "Калаша".

1% назвал его вторым министром обороны (иронически назвав это "милитари "Твикс")

а 4% не против наградить президента должностью замглавы Минздрава по "ковиду" и народным способам его лечения.

Вариант, что Лукашенко будет отличным чрезвычайным полпредом Славянского союза при НАТО, показался интересным 8%.

34% при этом заявили, что России однозначно необходимо ввести должность "Батька" при Лидере нации.

Ну а 12% сообщили, что Александр Григорьевич будет сопредседателем Госсовета.

Стоит добавить, что авторы проекта "Выборный" также провели опрос на тему, как народ собирается голосовать в случае проведения референдума об объединении Белоруссии с Россией. В голосовании приняли участие несколько десятков (!) тысяч россиян.

Выяснилось, что 67% отдадут свой голос за объединение Белоруссии с РФ.

17% высказались против объединения двух стран. "За частичное объединение" собираются проголосовать 9%, а 7% просто еще не определились с мнением.

Напомним, что существуют данные опроса "Левада-центра" за декабрь 2019 года, где 44% россиян выступают за более активное экономического сотрудничество между Россией и Белоруссией, 28% - за сохранение отношений на нынешнем уровне 13% - за более тесный союз и только 10% - за вхождение Беларуси в состав России.

Опрос ВЦИОМ из начала 2019 года показывает, что половина россиян против объединения с Беларусью.

Показательно, что в конце прошлого года за союзнические отношения с Россией выступали 57,6% белорусов, еще 31,8% - за партнерские.