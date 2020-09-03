Судьба Белоруссии и белорусского президента Александра Лукашенко может сложиться по-разному. И сам Батька, и его страна могут найти пристанище в России.
По этому поводу сетевые эксперты провели опрос. У читателей спросили, какой могла бы быть новая должность Лукашенко в структуре власти РФ.
Голоса предсказуемо распределились - с креном в иронию.
Стоит добавить, что авторы проекта "Выборный" также провели опрос на тему, как народ собирается голосовать в случае проведения референдума об объединении Белоруссии с Россией. В голосовании приняли участие несколько десятков (!) тысяч россиян.
Выяснилось, что 67% отдадут свой голос за объединение Белоруссии с РФ.
17% высказались против объединения двух стран. "За частичное объединение" собираются проголосовать 9%, а 7% просто еще не определились с мнением.
Напомним, что существуют данные опроса "Левада-центра" за декабрь 2019 года, где 44% россиян выступают за более активное экономического сотрудничество между Россией и Белоруссией, 28% - за сохранение отношений на нынешнем уровне 13% - за более тесный союз и только 10% - за вхождение Беларуси в состав России.
Опрос ВЦИОМ из начала 2019 года показывает, что половина россиян против объединения с Беларусью.
Показательно, что в конце прошлого года за союзнические отношения с Россией выступали 57,6% белорусов, еще 31,8% - за партнерские.
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Некоторые пользователи не поверили, что Ирина выглядит так в реальной жизни, и её фигура — не фотошоп.