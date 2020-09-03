Туск: Лукашенко видел себя президентом объединения Украины и Белоруссии

Александр Лукашенко в 2014 году ратовал за то, чтобы объединить в одно государство Украину и Белоруссию. Себя же он видел президентом этого союза.

Об этом поведал экс-глава Совета Европы и экс-премьер-министр Польши Дональд Туск в интервью интернет-изданию Onet.

"В самый разгар украинского кризиса, когда Минск был чем-то вроде посредника между Майданом, Россией и ЕС, Лукашенко позвонил мне и предложил убедить Европейский Союз в том, что только он сможет стать гарантом мирного проблемы. Лукашенко заверил меня, что лучший выход — создать белорусско-украинский союз, который он готов возглавить в качестве президента", — поделился воспоминаниями Туск.

По его словам, тогда Лукашенко "намекал", что это "единственный способ остановить Россию" от неких "агрессивных намерений".