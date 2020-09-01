Назван вероятный преемник уходящего в отставку японского премьера

Вероятным преемником уходящего в отставку японского премьера Синдзо Абэ стал Есихидэ Суга, заручившийся поддержкой крупнейшей фракции правящей партии страны.

Об этом сегодня сообщила общественная телекомпания NHK.

"Главный секретарь кабинета министров Японии и давний помощник Синдзо Абэ Суга, как ожидается, будет придерживаться политического курса, установленного Абэ, включая стратегию "Абэномики", направленную на оживление экономики и удержание ее на плаву в условиях пандемии COVID-19", — говорится в материале ТК.

По данным агентства Reuters, Суга публично не объявлял о намерении выставить свою кандидатуру на пост лидера Либерально-демократической партии (ЛДП), но в частном порядке заявил, что намерен баллотироваться.

Японские СМИ сообщили, что он официально объявит о своём намерении в среду, 2 сентября.

По японским законам, лидер партии власти почти наверняка станет премьер-министром из-за большинства в нижней палате парламента. Поэтому Есихидэ Суге, стремящемуся занять место Абэ в правительстве, очень нужен этот пост.

"Чтобы ускорить процесс, на сегодняшнем заседании руководители ЛДП согласились на проведение выборов путем упрощенного голосования: в них примут участие партийные депутаты из обеих палат парламента и главы местных отделений", — сообщил генеральный секретарь партии Тосихиро Никай.

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