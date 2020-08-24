Эксперт: белорусские власти будут точечно устранять лидеров оппозиции

Власти Белоруссии сменили тактику. Теперь они явно ждут, когда ресурсы оппозиции закончатся.

Такое мнение высказал декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ в Финансовый университет при Правительстве РФ Александр Шатилов.

"Белорусские власти сейчас избрали верную тактику, то есть позволять оппозиции ходить по улицам, но при этом блокировать ее активные и деструктивные действия. Это будет продолжаться до первой дождливой погоды, которая распугает половину майдана. Параллельно власть будет точечно отцеживать и задерживать наиболее активных и радикальных лидеров протеста, тем самым фактически стремясь его обезглавить", — пояснил эксперт.

Он отметил, что у оппозиции по-прежнему нет яркого лидера, а число участников протестных акций постепенно снижается. Поэтому власть просто ждёт, когда у протестующих кончатся силы. При этом делаются попытки перекрыть источники финансирования.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в минувшие выходные в Минске и других крупных городах Белоруссии прошли массовые акции протеста. Люди требуют проведения повторных выборов президента.