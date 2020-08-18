В США разоблачен экс-агент ЦРУ, работавший на Китай

Бывший сотрудник ЦРУ арестован по обвинению в продаже секретов Китаю в течение нескольких лет.

Об этом сегодня сообщает министерство юстиции США.

Согласно материалам следствия, 67-летний Александр ЮК Чинг Ма "вступил в сговор с неназванным родственником, также бывшим сотрудником ЦРУ, чтобы передать секреты в обмен на десятки тысяч долларов и подарки".

Как следует из опубликованного сообщения,

Ма был арестован в пятницу в ходе операции "жало", проведенной ФБР.

Имя сообщника не называется. Известно только, что он живет в Лос-Анджелесе, является родственником Чинг Ма, ему 85, он работал в ЦРУ с 1971 по 1982 год и имел самый высокий уровень допуска.

Заговор начался в марте 2001 года с трехдневных встреч в гостиничном номере Гонконга по меньшей мере с пятью сотрудниками китайской разведки в марте 2001 года, в ходе которых два бывших сотрудника ЦРУ предоставили китайской Службе внешней разведки информацию об операциях ЦРУ, включая "прикрытие, используемое сотрудниками ЦРУ", и их личные данные.

"Часть встречи была записана на видеопленку. Есть запись, на которой Ма получает и пересчитывает $50 тысяч наличными за предоставленные ими секреты", — говорится в заявлении Министерства юстиции. Из судебных документов не ясно, кто сделал видеозапись.

Что известно про разоблаченного шпиона

Ма родился в Гонконге, а в 1968 году переехал на Гавайи. Он начал работать на ЦРУ в 1982 году. Ушел из агентства в 1989, жил и работал в Шанхае до 2001 года, когда он, якобы, договорился о сотрудничестве с китайскими спецслужбами.

"В течение следующих шести лет Ма, состоя на должности переводчика в ФБР, регулярно копировал документы с грифом "секретно". В частности, чертежи американских ракет и других технологий вооружения", — говорится в сообщении Минюста. "След китайского шпионажа длинный и, к сожалению, усеян бывшими американскими разведчиками, которые предали своих коллег, свою страну и ее либерально-демократические ценности, чтобы поддержать авторитарный коммунистический режим", — сказал помощник генерального прокурора по национальной безопасности Джон Демерс.

Сегодня Ма должен предстать перед судом в Гонолулу, и ему будет предъявлено обвинение в заговоре с целью передачи информации национальной обороны в помощь иностранному правительству. В случае признания его виновным ему грозит максимальное наказание в виде пожизненного заключения.

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