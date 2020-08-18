Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
169 адвокатов требуют от правительства Британии освободить Ассанжа
МИД РФ: США сознательно нагнетают напряженность в Европе
Липовой: Лукашенко – сильный политик, поэтому начал договариваться
Гуру инвестиций рекомендует вкладываться в Дальний Восток и Сибирь
Следить за соблюдением масочного режима в Марселе будет ОМОН
Лукашенко: новые выборы будут, но после принятия новой конституции
В СПЧ Башкирии сообщили о нескольких десятках задержанных на Куштау
Исчезающий Север: эксперт раскрыл причины вымирания Коми
Петербургский депутат написал письмо поддержки Светлане Тихановской

В США разоблачен экс-агент ЦРУ, работавший на Китай

Мир

Бывший сотрудник ЦРУ арестован по обвинению в продаже секретов Китаю в течение нескольких лет.

Об этом сегодня сообщает министерство юстиции США.

Согласно материалам следствия, 67-летний Александр ЮК Чинг Ма "вступил в сговор с неназванным родственником, также бывшим сотрудником ЦРУ, чтобы передать секреты в обмен на десятки тысяч долларов и подарки".

Как следует из опубликованного сообщения,

  • Ма был арестован в пятницу в ходе операции "жало", проведенной ФБР.
  • Имя сообщника не называется. Известно только, что он живет в Лос-Анджелесе, является родственником Чинг Ма, ему 85, он работал в ЦРУ с 1971 по 1982 год и имел самый высокий уровень допуска.
  • Заговор начался в марте 2001 года с трехдневных встреч в гостиничном номере Гонконга по меньшей мере с пятью сотрудниками китайской разведки в марте 2001 года, в ходе которых два бывших сотрудника ЦРУ предоставили китайской Службе внешней разведки информацию об операциях ЦРУ, включая "прикрытие, используемое сотрудниками ЦРУ", и их личные данные.

"Часть встречи была записана на видеопленку. Есть запись, на которой Ма получает и пересчитывает $50 тысяч наличными за предоставленные ими секреты", — говорится в заявлении Министерства юстиции. Из судебных документов не ясно, кто сделал видеозапись.

Что известно про разоблаченного шпиона

Ма родился в Гонконге, а в 1968 году переехал на Гавайи. Он начал работать на ЦРУ в 1982 году. Ушел из агентства в 1989, жил и работал в Шанхае до 2001 года, когда он, якобы, договорился о сотрудничестве с китайскими спецслужбами.

"В течение следующих шести лет Ма, состоя на должности переводчика в ФБР, регулярно копировал документы с грифом "секретно". В частности, чертежи американских ракет и других технологий вооружения", — говорится в сообщении Минюста.

"След китайского шпионажа длинный и, к сожалению, усеян бывшими американскими разведчиками, которые предали своих коллег, свою страну и ее либерально-демократические ценности, чтобы поддержать авторитарный коммунистический режим", — сказал помощник генерального прокурора по национальной безопасности Джон Демерс.

Сегодня Ма должен предстать перед судом в Гонолулу, и ему будет предъявлено обвинение в заговоре с целью передачи информации национальной обороны в помощь иностранному правительству. В случае признания его виновным ему грозит максимальное наказание в виде пожизненного заключения.

Читайте также:

CNN: в 2017 году США отозвали своего шпиона в правительстве РФ

Задержанного ФСБ шпиона уволили из армии США за воровство

В сердце госдепа США нашли китайского крота

Последние материалы
В США разоблачен экс-агент ЦРУ, работавший на Китай
Захарова: почему Макрон не позвал ЕС на помощь "желтым жилетам"?
Россия и США в Вене обсуждают вопросы стратегической стабильности
169 адвокатов требуют от правительства Британии освободить Ассанжа
МИД РФ: США сознательно нагнетают напряженность в Европе
Польша счастлива: "у нас расквартируют американских солдат!"
Липовой: Лукашенко – сильный политик, поэтому начал договариваться
Гуру инвестиций рекомендует вкладываться в Дальний Восток и Сибирь
Байден обещает положить конец "вечным войнам"
Следить за соблюдением масочного режима в Марселе будет ОМОН
Популярное
Мир. Новости мира
CNN: Лукашенко поставил Путина перед рискованным выбором

После того как стало известно о телефонных разговорах белорусского и российского президентов, состоявшихся в минувшие выходные, CNN разразилась большой стат﻿ьёй.

CNN: Лукашенко поставил Путина перед рискованным выбором
Алексей Дзермант: Польша может "легко захватить" Брест и Гродно
Новости Белоруссии
Алексей Дзермант: Польша может "легко захватить" Брест и Гродно
Новости Белоруссии
Монологи Лукашенко приближают развязку кризиса
Новости Белоруссии
Лукашенко назвал условие для перевыборов президента Белоруссии
Василий Амирджанов Монологи Лукашенко приближают развязку кризиса Василий Амирджанов Любовь Степушова Белоруссия уходит на Запад. Что будет с обороноспособностью России? Любовь Степушова Конрад Ренкас Польский след в белорусских протестах Конрад Ренкас
Комментарии
Монологи Лукашенко приближают развязку кризиса
Алексей Дзермант: Польша может "легко захватить" Брест и Гродно
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Белоруссия уходит на Запад. Что будет с обороноспособностью России?
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ