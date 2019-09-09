CNN: в 2017 году США отозвали своего шпиона в правительстве РФ

Разведка Соединенных Штатов Америки в 2017 году вывезла из Российской Федерации своего ценного агента.

Об этом, ссылаясь на нескольких осведомленных сотрудников администрации президента США, сообщает американский телеканал CNN.

Имя сотрудника авторы материала не раскрыли, но отметили, что агент был "одним из наиболее высокопоставленных источников в российском правительстве".

Соединенные Штаты Америки, сообщает CNN, вывезли своего шпиона якобы из-за того, что действующий президент страны Дональд Трамп и его приближенные небрежно обращались с секретной информацией, которую тот посылал им из Москвы.

Вашингтон вывез своего агента, опасаясь, что его вычислят, передают авторы материала.

Примечательно, что в ЦРУ — разведке США — не стали отрицать предоставленные американским телеканалом данные. Там лишь заявили, что информация CNN "неточная". Обращение Дональда Трампа с секретными данными не могло стать причиной предполагаемой операции по вывозу агента, отметили в ЦРУ.

Ранее бывший аналитик ЦРУ заявил о том, что действующий президент Российской Федерации Владимир Путин предупреждал бывшего главу Соединенных Штатов Америки Джорджа Буша-младшего об угрозе теракта 11 сентября.

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