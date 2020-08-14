Задержанных на митингах в Белоруссии начали отпускать на свободу

Задержанных на митингах в Белоруссии начали выпускать на свободу. Из камер вышли больше двух тысяч человек.

Об этом сообщает МВД Белоруссии.

"Свыше двух тысяч граждан уже отпущены домой. Этот процесс идет непрерывно, продолжается и сейчас. Понимаем, что не так быстро, как хотелось бы. Мы делаем все возможное для разрешения создавшейся ситуации", — пояснили в пресс-службе силового ведомства.

На свободу уже вышли те, кто находился в СИЗО на улице Окрестина.

Одновременно с этим Верховный суд республики опубликовал новые списки арестованных. В перечне 503 фамилии тех, кто был задержан на акциях протеста 12 августа. Обвинённым в административном правонарушении придётся провести за решёткой от 7 до 25 суток.

Ранее "Правда.Ру" писала, что генеральный директор футбольного клуба БАТЭ Михаил Залевский поддержал протестующих в Белоруссии. Бывший офицер УБЭП выбросил свою форму в знак протеста против применения силы милицией и ОМОН. Видео, как избавляет от формы, менеджер футболистов опубликовал на своей странице в социальной сети.