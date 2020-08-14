Гендиректор БАТЭ выбросил служебную форму в знак протеста

Генеральный директор футбольного клуба БАТЭ Михаил Залевский поддержал протестующих в Белоруссии. Бывший офицер УБЭП выбросил свою форму в знак протеста против применения силы милицией и ОМОН.

Залевский опубликовал в Instagram видео того, как выбрасывает форму в мусорный бак. Свои действия руководитель клуба сопроводил стихотворением.