Генеральный директор футбольного клуба БАТЭ Михаил Залевский поддержал протестующих в Белоруссии. Бывший офицер УБЭП выбросил свою форму в знак протеста против применения силы милицией и ОМОН.
Залевский опубликовал в Instagram видео того, как выбрасывает форму в мусорный бак. Свои действия руководитель клуба сопроводил стихотворением.
"Нет слёз смотреть на произвол дубинок и беззаконие силы.
Я бывший офицер, и ныне стыдно через край.
Прошу, остановитесь ради мира.
Неужто вам ни женщин, ни детей не жаль?
Присяги вспомните слова, отцов отвагу, доблесть дедов.
Здесь нет врагов: вокруг соседи, жёны и друзья.
Задумайтесь, в кого вы направляете дубину.
Переступить через простых людей нельзя", — написал Залевский.
У власти Белоруссии сегодня самая сложная ситуация за всю историю. В обществе раскол, в экономике стагнация, реформы не провести - а ресурсов на это уже нет...