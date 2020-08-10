Польша предложила ввести санкции в отношении Белоруссии

Реакция Евросоюза на ситуацию в Белоруссии может не понравиться властям республики. В отношении страны могут ввести санкции.

Об этом предупредили в МИД Польши.

"Санкции будут одной из опций к рассмотрению", — заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.

Он отметил, что реакция зависит от того, как будет развиваться ситуация и от того, как будут вести себя власти Белоруссии.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что митингами, которые охватили страну, руководят из Великобритании, Польши и Чехии. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил созвать чрезвычайный саммит по Белоруссии в связи с ситуацией в стране. Позднее глава МИД Польши сообщил, что в Минске проходит встреча послов стран Евросоюза.

Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа. Сразу после закрытия избирательных участков в республике начались массовые протесты. Они продолжаются и 10 августа. Задержано больше трех тысяч человек. По обновленным данным ЦИК, больше 80% голосов белорусов получил действующий президент Лукашенко.