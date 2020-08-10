Лукашенко: протестами управляли из-за рубежа

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что массовые протесты в стране управлялись из-за рубежа.

По его словам, спецслужбы зафиксировали звонки из Великобритании, Польши и Чехии.

Напомним, в ночь с 9 на 10 августа в Минске и других городах республики прошли массовые акции протеста и беспорядки в связи с результатами президентских выборов, на которых Лукашенко набрал 80% голосов избирателей.

По информации белорусского МВД, в ходе беспорядков были задержаны более трех тысяч человек.