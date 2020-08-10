Евросоюз может созвать чрезвычайный саммит для обсуждения ситуации в Белоруссии.

С таким предложением выступил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

"Польша несёт ответственность за своих ближайших соседей. Поэтому премьер Матеуш Моравецкий в письме главе Европейского совета Шарлю Мишелю и председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен призвал организовать чрезвычайный саммит ЕС в связи с событиями в Белоруссии", — предложил политик.