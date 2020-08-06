Предвыборный штаб кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской остался без руководителя. Ее задержала полиция.
Информацию подтвердили в штабе.
"Задержана начальник штаба Светланы Тихановской Мария Мороз", - рассказала пресс-секретарь кандидата в президенты Анна Красулина.
Это произошло около 11 часов. Мария Мороз выходила из здания посольства Литвы, где она подавала документы на визу. Сейчас ее телефон недоступен, где она находится, в штабе не знают. Сообщается, что Мороз забрали люди, которые представились сотрудниками полиции.
Ранее «Правда.Ру» писала, что Светлана Тихановская попросила помощи у канцлера Германии Ангелы Меркель. Кандидат в президенты отметила, что в Белоруссии не хотят войны, нужны только справедливые выборы. Она попросила Меркель «связаться с Лукашенко». Как стало известно сегодня, правительство ФРГ «приняло к сведению» обращение Тихановской.
Напомним, что муж Светланы Тихановской также находится под арестом. В отношении него возбудили новое уголовное дело. На этот раз блогера обвиняют в призывах к насилию против правоохранителей.
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