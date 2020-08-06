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Главу штаба кандидата в президенты Белоруссии задержали

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Предвыборный штаб кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской остался без руководителя. Ее задержала полиция.
 
Информацию подтвердили в штабе.

"Задержана начальник штаба Светланы Тихановской Мария Мороз", - рассказала пресс-секретарь кандидата в президенты Анна Красулина.

Это произошло около 11 часов. Мария Мороз выходила из здания посольства Литвы, где она подавала документы на визу. Сейчас ее телефон недоступен, где она находится, в штабе не знают. Сообщается, что Мороз забрали люди, которые представились сотрудниками полиции.

Ранее «Правда.Ру» писала, что Светлана Тихановская попросила помощи у канцлера Германии Ангелы Меркель. Кандидат в президенты отметила, что в Белоруссии не хотят войны, нужны только справедливые выборы. Она попросила Меркель «связаться с Лукашенко». Как стало известно сегодня, правительство ФРГ «приняло к сведению» обращение Тихановской.

Напомним, что муж Светланы Тихановской также находится под арестом. В отношении него возбудили новое уголовное дело. На этот раз блогера обвиняют в призывах к насилию против правоохранителей.

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