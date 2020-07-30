Против Сергея Тихановского завели еще одно уголовное дело

Ряд уголовных дел возбуждено в отношении Сергея Тихановского. Бывшего кандидата на пост главы Белоруссии обвиняют в призывах к насилию против полиции.

Об этом сообщает следственный комитет Белоруссии.

"Главным следственным управлением центрального аппарата Следственного комитета РБ в отношении Тихановского возбужден ряд уголовных дел. Так, в отношении него возбуждено уголовное дело по фактам совершения умышленных действий, направленных на возбуждение иной социальной вражды, призывов к совершению насильственно-агрессивных действий по отношению к сотрудникам правоохранительных органов", — сообщает пресс-служба ведомства.

Еще одно уголовное дело заведено за призывы к массовым беспорядкам. Ранее сообщалось, что Тихановского обвиняют в воспрепятствовании проведению выборов, в провокациях на пикете в Гродно.

Сергей Тихановский с мая находится под стражей, поэтому предвыборную гонку за пост президента Белоруссии подхватила его жена Светлана. Она зарегистрирована как кандидат и даже выступила в прямом эфире с предвыборной программой. А 3 августа кандидат в президенты намерена выступить в белорусском парламенте.