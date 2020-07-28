Власти Германии считают, что Соединенные Штаты вмешиваются во внутреннюю политику Германии и стран Европы.
Напомним, что на ноябрь текущего года запланированы выборы президента США.
В Берлине уверены, что это будет способствовать отмене претензий к российскому газопроводу.
"Оставшегося времени председательства Германии в Совете ЕС, вероятно, не хватит, чтобы улучшить отношения. Единственная надежда — на то, что Трампа могут не переизбрать", — заявил Клаус Эрнст, глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике.
Власти Германии шокированы действиями США в отношении "Северного потока -2". Они называют это "прямым вмешательством в суверенитет Германии и Европы".
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Москва отрицает обвинения в хакерской атаке на Бундестаг. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что Москва никак не причастна к хакерской атаке на Бундестаг в 2015 году.
Депутаты Госдумы поддержали идею о продлении на август президентской выплаты на детей до 16 лет в размере 10 тысяч рублей.