Бундестаг обвинил США во вмешательстве в суверенитет Германии и Европы

Власти Германии считают, что Соединенные Штаты вмешиваются во внутреннюю политику Германии и стран Европы.

Напомним, что на ноябрь текущего года запланированы выборы президента США.

В Берлине уверены, что это будет способствовать отмене претензий к российскому газопроводу.

"Оставшегося времени председательства Германии в Совете ЕС, вероятно, не хватит, чтобы улучшить отношения. Единственная надежда — на то, что Трампа могут не переизбрать", — заявил Клаус Эрнст, глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике.

Власти Германии шокированы действиями США в отношении "Северного потока -2". Они называют это "прямым вмешательством в суверенитет Германии и Европы".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Москва отрицает обвинения в хакерской атаке на Бундестаг. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что Москва никак не причастна к хакерской атаке на Бундестаг в 2015 году.