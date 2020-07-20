Украинский лидер Владимир Зеленский провел совещание, на котором заявил, что страна готова ко второй волне коронавируса нового типа.

"Ситуация сейчас такова, что мы должны постоянно быть начеку, но не надо преувеличивать реакцию", — утверждает президент.

"Количественный порог тех, кто выздоровел, превысил 50%. Мы готовы ко второй волне, но надеемся, что она нас минует", — добавил Зеленский.