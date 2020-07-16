Меган Маркл сыграет роль президента США

Супруга принца Гарри Меган Маркл собирается сняться в фильме, который будет посвящен теме выборов в США. Сценарий фильма писался по книге Ллойда Скотта "Год выборов". По неофициальной информации, Меган Маркл договорилась с автором книги о том, что она будет руководить процессом экранизации произведения.

Эта роль необычна для Маркл, так как будучи в статусе члена королевской семьи, она должна заниматься общественно-социальными проблемами, но не политическими.

Меган Маркл собирается заняться политикой

Такое объяснение решению герцогини Сассекской нашла эксперт Беверли Тернер. Она считает, что Меган очень амбициозна. По мнению Тернер, съемки фильма — это своеобразный подготовительный этап перед тем, как она примет участие в выборах президента США.

Эксперт утверждает, что Меган пойдет по сценарию, по которому в свое время прошел действующий украинский президент Владимир Зеленский. Он сначала снял сериал под названием "Слуга народа", потом основал одноименную партию, баллотировался в президенты и смог одержать победу на выборах, в том числе благодаря пиар-кампании в виде сериала.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Меган Маркл обвинила королевскую семью в своем нервном срыве.