Меган Маркл обвинила королевскую семью в своем нервном срыве

Меган Маркл обвинила королевскую семью, и в частности королеву Елизавету, в том, что у нее произошел нервный срыв.

Стоит напомнить, что в прошлом году Меган Маркл и принц Гарри подали в суд на британские таблоиды за клевету и вмешательство в личную жизнь. Герцоги Сассекские обвинили средства массовой информации в том, что они устроили травлю Маркл.

Но теперь дело приняло неожиданный оборот. Теперь Меган обвиняет в своем нервном срыве не только СМИ, но и британскую королевскую семью.

В чем виновата королевская семья?

По мнению Меган, королева Елизавета и другие члены королевской семьи ничего не стали делать для того, чтобы остановить травлю. Кроме того, они даже запретили друзьям Меган общаться в представителям СМИ и пытаться защищать Маркл.

По словам герцогини, из-за постоянной травли в СМИ ее психологическому здоровью был нанесен серьезный ущерб, так как в тот период она была беременна и очень переживала.

Британская королевская семья пока никак не прокомментировала заявление Меган.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что принц Уильям советовал принцу Гарри не жениться на Меган Маркл.