Осенью на Украине пройдут выборы

Местные выборы пройдут во всех регионах Украины предстоящей осенью. Они назначены на 25 октября.

День голосования утвердили депутаты Верховной Рады. Указанную дату поддержали 326 народных избранников. Ранее обсуждалась возможность сдвинуть выборы из-за эпидемии коронавируса, но решение так и не было принято.

А вот в Донецкой и Луганской народных республиках выборов не будет. Как указано в тексте постановления, для этих регионов будет выбрана отдельная дата, когда

"будет восстановлен полный контроль Украины по государственной границе".

Ранее "Правда.Ру" писала, что, по мнению депутата Верховной Рады Ильи Кивы, бывший президент Украины Петр Порошенко готовит государственный переворот. По его словам, на это указывает то, что бизнесмен взял на обеспечение "Азов" и "Национальный корпус", а бывший и.о. президента Александр Турчинов возглавил предвыборный штаб Порошенко. Кива уверен, что госпереворот случится в стране уже предстоящей осенью.