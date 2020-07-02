Депутат Верховной Рады: Порошенко готовит госпереворот

Государственный переворот готовится на Украине. Он произойдет уже этой осенью.

И организует его бывший президент страны Петр Порошенко. Такое заявление в эфире одного из украинских телеканалов сделал депутат

Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива.

"Сегодня формируется та история, которая осенью будет стоить Украине крови и государственности. Порошенко взял на обеспечение маргиналов, таких как "Азов", "Национальный корпус" и сегодня формируется та группа, которая уже осенью погрузит нашу страну в кровь. И это будет стоить президенту власти. Мы себя защитить умеем, а он станет сакральной жертвой, которая и будет нужна той банде", — уверен украинский политик.

По мнению Кивы, подготовка уже вовсю идет. И это подтверждает тот факт, что предвыборный штаб Порошенко возглавил бывший и. о. президента Александр Турчинов. Кива заявил, что Турчинов —

"системный человек, умеющий делать перевороты".

В качестве примера он привел события, которые произошли в стране в 2014 году.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Петр Порошенко признал свою вину во всех обвинениях.