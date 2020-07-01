Экс-президент Украины Петр Порошенко посетил допрос в Государственном бюро расследований, а затем выступил на стихийном митинге.

"Они обвиняют меня, что я в июне 2014 года отдал приказ на контрнаступление. Я признаю эту "вину". Они обвиняют меня, что я отдал приказ военным кораблям двигаться через украинский Керченский пролив. Пишите: я признаю эту "вину". Они обвиняют меня, что я назначаю руководителей разведки. Я признаю эту "вину", — утверждает политик.