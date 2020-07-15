Акция протестов в Минске: вмешался ОМОН, задержаны даже журналисты

Более 10 журналистов,в том числе и иностранных, были задержаны в Минске во время освещения протестных акций, начавшихся после окончания регистрации кандидатов на участие в президентской гонке.

Об этом сообщила Ассоциация журналистов Белоруссии.

В сообщении отмечается, что среди задержанных были журналисты местным СМИ, а также "Еврорадио", портала tut.by, "Радио Свобода", "Нового часа" и оператор ВВС Энди Смайт.

Иностранцев через некоторое время "отпустили без составления протокола". Четверо белорусских журналистов до сих остаются в отделениях милиции.Валерю Цепкало, экс-главе Парка высоких технологий и Виктору Бабарико, экс-главе Белгазпромбанка

Против чего протестовали люди в Белоруссии

На улицы Минска и ряда других городов вечером 14 июля вышли несогласные с тем, что ЦИК страны отказался зарегистрировать в качестве кандидатов на президентский пост Валерию Цепкало, экс-главе Парка высоких технологий, и Виктору Бабарико, экс-главе Белгазпромбанка.