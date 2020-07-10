Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Ингушский депутат задержан по подозрению в убийстве
Анджелина Джоли помолодела за время карантина
Дубай готов принимать российских туристов
Мишустин дал четыре года на строительство трассы Москва-Казань
Подробности надругательства и убийства 8-летней девочки на Сахалине
Эксперт рассказал, как вернуть доверие к российской валюте
На адвокатов Ефремова завели дела
Суд согласовал арест Фургала
Россияне проникают на территорию Турции через Белоруссию

Лукашенко предрек развал Белоруссии

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Александр Лукашенко боится, что без него Белоруссия развалится. Об этом президент республики заявил журналистам.

Он отметил, что такая угроза есть.

"Не хочется, чтобы завтра рухнуло все то, что не только я — мы — создавали собственными руками, и чтобы кто-то пришел и начал проводить эксперименты", — заявил глава государства.

Президент Белоруссии подчеркнул, что его главная задача — сохранение суверенитета страны. А перемены должны идти не от государственных переворотов, а "от Конституции".

Напомним, что Белоруссия готовится к президентским выборам. Александр Лукашенко рассчитывает стать главой государства в шестой раз. Выборы намечены на 9 августа.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Лукашенко посоветовали снять свою кандидатуру с выборов президента. Такое мнение высказал блогер Константин Конопко. Он отметил, что "красивый шаг" докажет, что Лукашенко действительно любит свою страну.

Между тем Лукашенко заявил, что одна из приоритетных задач внешней политики Белоруссии — строительство прочных и конструктивных отношений с США.

Последние материалы
Рухнет всё, если уйду: Лукашенко назвал главную задачу
Горбачев может претендовать на пожизненное сенаторство
Ингушский депутат задержан по подозрению в убийстве
Танк "Армата" – принципиально новая машина
Анджелина Джоли помолодела за время карантина
Как долго будет "свадебным" президентом Владимир Зеленский
Дубай готов принимать российских туристов
Мишустин дал четыре года на строительство трассы Москва-Казань
Подробности надругательства и убийства 8-летней девочки на Сахалине
Александр Рар назвал преемника Меркель, выгодного для России
Популярное
Новости Украины
На Украине очередное прозрение: "страной рулит личный водитель Байдена"

На Украине разгорается очередной скандал, связанный с внешним управлением страной со стороны США.

На Украине очередное прозрение: "страной рулит личный водитель Байдена"
Анализ ДНК подтвердил теорию норвежского археолога Тура Хейердала
Шоу-бизнес
Анализ ДНК подтвердил теорию норвежского археолога Тура Хейердала
Криминал
Сергей Фургал: месть Кремля или начало очищения?
Политика. Новости и аналитика
Арест Фургала может привести к роспуску Госдумы
Руслан Веснянко Как долго будет "свадебным" президентом Владимир Зеленский Руслан Веснянко Игорь Буккер Что хорошего в сносе памятников в США Игорь Буккер Василий Амирджанов Арест Сафронова заставил говорить о недоверии государству Василий Амирджанов
Комментарии
Дмитрий Фетисов: "Владимир Путин вернул Миру настоящую историю"
В Госдуме собрались наделить Владимира Путина титулом
В Госдуме собрались наделить Владимира Путина титулом
В Госдуме собрались наделить Владимира Путина титулом
Банкиры, подайте на рост экономики
В Госдуме собрались наделить Владимира Путина титулом
Из-за роста числа зараженных открываются три новых госпиталя
Сергей Фургал: месть Кремля или начало очищения?
Жириновский грозит ответным ударом: это серьезно?
"Азовский беспредел"
Дело Сафронова: почему невыполнимы требования раскрыть, что он "нашпионил"
Дело Сафронова: почему невыполнимы требования раскрыть, что он "нашпионил"
Дело Сафронова: почему невыполнимы требования раскрыть, что он "нашпионил"
Дело Сафронова: почему невыполнимы требования раскрыть, что он "нашпионил"
В России выявили более двухсот фейков о поправках
Подопечным Ходорковского напомнили о "третьем деле ЮКОСа"
В соцсетях граждан убеждают в честности голосования
Подопечным Ходорковского напомнили о "третьем деле ЮКОСа"
В соцсетях граждан убеждают в честности голосования
Подопечным Ходорковского напомнили о "третьем деле ЮКОСа"
Жириновский грозит ответным ударом: это серьезно?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ