Лукашенко предрек развал Белоруссии

Александр Лукашенко боится, что без него Белоруссия развалится. Об этом президент республики заявил журналистам.

Он отметил, что такая угроза есть.

"Не хочется, чтобы завтра рухнуло все то, что не только я — мы — создавали собственными руками, и чтобы кто-то пришел и начал проводить эксперименты", — заявил глава государства.

Президент Белоруссии подчеркнул, что его главная задача — сохранение суверенитета страны. А перемены должны идти не от государственных переворотов, а "от Конституции".

Напомним, что Белоруссия готовится к президентским выборам. Александр Лукашенко рассчитывает стать главой государства в шестой раз. Выборы намечены на 9 августа.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Лукашенко посоветовали снять свою кандидатуру с выборов президента. Такое мнение высказал блогер Константин Конопко. Он отметил, что "красивый шаг" докажет, что Лукашенко действительно любит свою страну.

Между тем Лукашенко заявил, что одна из приоритетных задач внешней политики Белоруссии — строительство прочных и конструктивных отношений с США.